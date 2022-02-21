Голови МЗС ЄС обговорять ситуацію навколо України

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу, які зберуться у понеділок у Брюсселі, не планують обговорювати пакет санкцій проти Росії, але докладно розглянуть ситуацію навколо України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не обговорюватимемо санкцій, які мають бути прийняті проти Росії за напад на Україну, поки напад не стане фактом. Сподіваємося, що ніколи. Але якщо таке трапиться, ми негайно викладемо на стіл ці санкції, вони будуть обговорені та прийняті у дуже короткий термін. період часу, очевидно, на той момент узгоджений з нашими партнерами-однодумцями" , - заявив на брифінгу високопосадовець ЄС.

Він припустив, що ухвалення рішення про суттєвий пакет санкцій займе "дні, а не тижні", тому що "політичне рішення ухвалено на найвищому рівні, країнам-членам ЄС залишиться обговорити останні деталі".