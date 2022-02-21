Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що РФ нібито не має планів вторгнення в Україну, і що Донбас "є частиною України", а Крим назвав "російською територією", повідомляє Українська правда.

Про це Антонов заявив в інтерв'ю каналу CBS.

"Немає вторгнення (Росії в Україну – ред.) і немає таких планів" , – заявив він.

Дипломат зазначив, що РФ готова продовжувати дипломатичні зусилля для "вирішення всіх невирішених питань".

Він знову повторив російську позицію, що питання Криму "для нас закрите". Про ОРДЛО посол висловив протилежну думку.

"Донбас і Луганськ є частиною України... ми не хочемо бачити подразників по периметру російської території. Ми зацікавлені в стабільних, хороших відносинах з Україною" , – заявив Антонов.

"І ще ми хочемо дати можливість людям, які живуть у Луганську та на Донбасі, говорити рідною мовою" , – додав дипломат.

Антонов сказав, що російські війська розміщені на території РФ і нікому "не загрожують".

Також він підтвердив стурбованість Росії "розширенням НАТО" і наближенням сил альянсу до кордонів Росії.