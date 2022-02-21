Чим очистити конфорки газової плити від жиру: два способи для ідеальної чистоти

Щоб відчистити залишки їжі та жиру на газовій плиті, можна скористатися оцтом і харчовою содою. Ці два способи стануть корисними для тих, хто хоче обійтися без хімічних засобів, повідомляє Обозреватель.

Якщо ви прибираєте регулярно, вам не потрібно запасатись спеціалізованими засобами – достатньо теплої води та рідини для миття посуду. Якщо вдома немає миючих засобів або ви намагаєтеся звести їх використання до мінімуму – приготувати суміш для чищення можна самостійно.

Перший спосіб

Вам знадобиться: оцет та вода, змішані у пропорції 3:1. Висипте їх у велику каструлю і доведіть до кипіння. Вимкніть плиту та змочіть розчином забруднені частини плити. Щоб усунути бруд, що добре пригорів, – використовуйте щітку або кульку з фольги.

Плиту можна почистити без засобу для миття посуду.
Плиту можна почистити без засобу для миття посуду. Джерело: Рixabay

Також можете змішати оцет із водою в рівних пропорціях. Налийте в пульверизатор і розпорошіть на проблемну поверхню, залишивши мінімум на чверть години. Протріть потім м'якою губкою. Якщо бруд не відстав, повторіть всю процедуру, потім насухо відполіруйте паперовою серветкою.

Другий спосіб

Зробіть пасту з теплої води та харчової соди. Вона повинна мати густу консистенцію. Залишіть на кілька хвилин на брудній поверхні, потім зітріть губкою або щіткою. Ретельно промийте водою.

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