Евакуйовані з ОРДЛО в РФ майже дві доби в автобусах без їжі та сну – Денісова

Жителі ОРДЛО, яких евакуювали до РФ, майже дві доби перебувають без їжі та сну у холодних автобусах, заявила омбудсмен України Людмила Денісова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадяни України, жителі ОРДЛО, яких примусово евакуювали до Ростовської області РФ, позбавлені права на гідні умови життя. Жінки з дітьми та люди похилого віку майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували поселити – зачинені" , – написала Денісова.

Вона зазначила, що російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу ст.55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава, що контролює територію покликана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати громадянське населення усіма необхідними ресурсами.

Крім того, порушуючи ст.8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі м. Таганрог Ростовської області.