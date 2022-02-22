Вас чекають важкі часи: найневдачливіші знаки Зодіаку березня

Гороскоп на 2022 рік розповість про знаки Зодіаку, яким березень принесе чимало неприємностей в особистому житті, кар'єрі, фінансовій сфері. Астрологи розповіли, як представникам сузір'їв виплутатися з неприємностей, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Лев

Астрологи кажуть, що Лева чекають випробування в особистому житті і сімейних відносинах. Партнер може влаштувати скандал, підставити або ж навантажити вас своїми фінансовими проблемами. Вам належить складне рішення: пробачити або розлучитися.

Не все гладко буде і в стосунках з родичами - ймовірні сварки і конфлікти. Вам слід не гарячкувати, а видихнути і спокійно розібратися в причинах конфліктів. Вам може знадобитися моральна і фінансова підтримка близьких, тому не нагнітайте.

Діва

Астрологи кажуть, що весна для вас може початися з хвороб. А виною тому - високий робочий ритм і навантаження. Можливо, в поспіху ви забули подбати про своє здоров'я.

Через вашу постійну зайнятість можуть початися неприємності в сім'ї або відносинах. Тому варто знайти баланс між роботою і особистим життям.

Скорпіон

Вправні маніпулятори і досвідчені інтригани Скорпіони на початку березня на своїй власній шкурі зможуть випробувати всі "принади" чужих інтриг. Тому притримайте своє мистецтво плетіння інтриг і пліток і зосередьтеся на вирішенні конфліктів.

Шукайте компроміси і не тисніть авторитетом, але пам'ятайте і про свої інтереси. На початку березня може виникнути ситуація, коли доведеться робити вибір між власними інтересами та інтересами близької людини.

Козеріг

На початку березня ймовірні проблеми зі здоров'ям. Але в цей період можливе загострення захворювань або ж сезонна застуда. Не запускайте хвороби, ба нехтування здоров'ям може сильно відбитися на вашому подальшому житті.

Також Козерогам слід перевірити своє коло спілкування і фільтрувати нові знайомства. Не виключено, що серед них затесався дрібний шахрай або авантюрист, який може втягнути вас в неприємну історію.