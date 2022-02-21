Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022 року, прогнозує Близнюкам вдалий день. Овнам не радять займатися грошовими переказами. Читайте гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День несприятливий для фінансових операцій. Обмін грошей чи перекидання їх на чужий рахунок, варто відкласти до завтрашнього дня.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельці сьогодні ризикують стати жертвою обману з боку недоброзичливців. Будьть уважними та не дозволяйте нікому завантажувати вас зайвими справами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні Близнюки мають всі шанси витягнути щасливий квиток. Ваш день почнеться ідеально і пройде також позитивно.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні Ракам треба подумати над своїми помилками. Постарайтеся більше не лізти в конфлікті ситуації та за можливості згладити гострі кути у спілкуванні.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Астрологи радять Левам приділити час спілкуванню з рідними людьми. Подаруйте свою увагу тим, хто дорогий вашому серцю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На Дів сьогодні чекає важкий вибір. Дівам треба зібрати всі свої сили в кулак та нарешті вийти зі своєї зони комфорту.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Астрологи прогнозують Терезам вдалий та спокійний день. На роботі все буде проходити спокійно, вечір присвятіть виконанню особистих справ.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Астрологи пророкують Скорпіонам в понеділок вдале укладання угоди. Друга половина дня вдала для роздумів над майбутнім.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

На Стрільців чекає період духовного відродження. Можете сміливо займатися тими справами, які принесуть вам очікуваний результат.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерогів сьогодні чекають деякі фінансові труднощі. Та попри важливі витрати, не забувайте відкласти хоча б невелику суму грошей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Астрологи категорично забороняють Водоліям в цей день вживати алкогольні напої. Також вам не рекомендовано витрачати гроші на дріб'язкові покупки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Робочі зустрічі в цей день краще проводити до обіду. Зранку складіть план на день та постарайтеся його виконати.