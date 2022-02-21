Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022 року, прогнозує Близнюкам вдалий день. Овнам не радять займатися грошовими переказами. Читайте гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі, повідомляє 24 Канал.
Овен (21 березня – 20 квітня)
День несприятливий для фінансових операцій. Обмін грошей чи перекидання їх на чужий рахунок, варто відкласти до завтрашнього дня.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельці сьогодні ризикують стати жертвою обману з боку недоброзичливців. Будьть уважними та не дозволяйте нікому завантажувати вас зайвими справами.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Сьогодні Близнюки мають всі шанси витягнути щасливий квиток. Ваш день почнеться ідеально і пройде також позитивно.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні Ракам треба подумати над своїми помилками. Постарайтеся більше не лізти в конфлікті ситуації та за можливості згладити гострі кути у спілкуванні.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Астрологи радять Левам приділити час спілкуванню з рідними людьми. Подаруйте свою увагу тим, хто дорогий вашому серцю.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
На Дів сьогодні чекає важкий вибір. Дівам треба зібрати всі свої сили в кулак та нарешті вийти зі своєї зони комфорту.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Астрологи прогнозують Терезам вдалий та спокійний день. На роботі все буде проходити спокійно, вечір присвятіть виконанню особистих справ.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Астрологи пророкують Скорпіонам в понеділок вдале укладання угоди. Друга половина дня вдала для роздумів над майбутнім.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
На Стрільців чекає період духовного відродження. Можете сміливо займатися тими справами, які принесуть вам очікуваний результат.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
На Козерогів сьогодні чекають деякі фінансові труднощі. Та попри важливі витрати, не забувайте відкласти хоча б невелику суму грошей.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Астрологи категорично забороняють Водоліям в цей день вживати алкогольні напої. Також вам не рекомендовано витрачати гроші на дріб'язкові покупки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Робочі зустрічі в цей день краще проводити до обіду. Зранку складіть план на день та постарайтеся його виконати.