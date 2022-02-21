Сонячно та місцями опади – прогноз погоди на 21 лютого

Сьогодні, 21 лютого, на заході України пройдуть дощі, можливий сильний вітер з поривами до 20 м/с. У решті областей без істотних опадів. Температура у Києві близько 8° тепла, повідомляє Ділова столиця.

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За даними синоптиків, вдень в західних областях пройдуть дощі, в Карпатах — мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер у більшості областей південно-західний, західний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура, у східних областях до 5° морозу; вдень 6-11° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві та Київській області без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 6-11° тепла.