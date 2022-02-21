Курс валют НБУ на 21 лютого

Курс валют НБУ на 21 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 21 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 20 лютого досяг рівня 28.34 за 1 долар.

Євро не змінився, і його курс становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп. до 38.59 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 6 коп. до 30.80 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 7.13 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.342 800 +0.043
EUR Євро 32,196 000 --0.001
RUB Рубль 0.373 790
GBP Фунт стерлінгів 38.591 600 +0.031
CHF Швейцарський франк 30.795 700 +0.055
PLN Польський злотий 7.131 900 --0.019
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