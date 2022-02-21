Курс валют НБУ на 21 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 21 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 20 лютого досяг рівня 28.34 за 1 долар.
Євро не змінився, і його курс становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Курс рубля не змінився і становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 лютого 2022 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп. до 38.59 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 6 коп. до 30.80 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 7.13 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.342 800
|EUR
|Євро
|32,196 000
|RUB
|Рубль
|0.373 790
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.591 600
|CHF
|Швейцарський франк
|30.795 700
|PLN
|Польський злотий
|7.131 900