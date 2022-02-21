Блінкен відреагував на заклики запровадити санкції проти РФ до вторгнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон та його союзники підготували "масивний пакет" санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Однак якщо запровадити їх уже зараз, це знизить їхню ефективність, повідомляє Новое время.

Так, Блінкен в ефірі телеканалу CNN прокоментував заклик президента України Володимира Зеленського про можливі санкції проти РФ вже зараз, який той озвучив на Мюнхенській конференції.

"Щойно ви активуєте їх, цей стримуючий фактор зникне. І до останньої хвилини, поки ми можемо спробувати внести в це стримуючий ефект, ми намагатимемося це робити" , - сказав глава Держдепу.

За його словами, якщо санкції опублікувати заздалегідь, то Росія спробує підготуватися та спланувати свої подальші дії.