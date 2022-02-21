Новий кросовер Dodge на базі Alfa Romeo

Про те, що компанія Dodge готує новий компактний кросовер під назвою Hornet, стало відомо влітку минулого року. Виробник не був багатослівним і заявив, що новинка буде уніфікована з Alfa Romeo Tonale, повідомляє Автоцентр.

Дебют нового кросовера має відбутися до кінця цього року. Незважаючи на це, він уперше потрапив до об'єктивів фотошпигунів, зате відразу без маскування. Судячи з знімків, зовні нова модель американської компанії перегукується із соплатформенною, хоч і отримала оригінальну оптику, радіаторні ґрати, бампер і капот. Пропорції машини також співпадають із новим Tonale.

Також на форумі Autopareri.com було опубліковано фото салону кросовера. Рульове колесо, цифрова панель приладів, центральна консоль і блок клімат-контролю повторюють донора. Очікується, що силову установку Hornet також успадкує від Tonale. Тобто в рух новий кросовер наводитиме гібридна силова установка, заснована на 2,0-літровому турбодвигуні.