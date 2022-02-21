Українські каратисти вибороли медалі на турнірі K1 Premier League

В Об'єднаних Арабських Еміратах завершився турнір K1 Premier League Fujarah 2022 року. Українцям вдалося 4 рази вийти на п'єдестал цих змагань, повідомляє 24 Канал.

Українки здобули на змаганнях три медалі – "срібло" Аніти Серьогіної (вагова категорія до 61 кг) та Анжеліки Терлюги (до 55 кг), а також "бронза" Діани Шостак (вагова категорія до 61 кг).

У чоловіків Станіслав Горуна став третім у куміте у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Наступний етап Прем'єр-ліги з карате відбудеться в місті Опорто (Португалія), 22 – 24 квітня.