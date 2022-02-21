Лікарі назвали цікавий метод лікування ревматоїдного артриту

Імунна система людини – найнеобхідніша складова організму, оскільки саме вона протягом усього життя допомагає розпізнавати віруси і бактерії та боротися з ними. Іноді із захисними силами виникають проблеми і вони замість "чужинців" починають атакувати власні здорові клітини та тканини, повідомляє Обозреватель.

У таких випадках розвиваються аутоімунні захворювання. Одним із них є ревматоїдний артрит – недуга, що викликає хронічне запалення, біль та обмеженість у суглобах.

На ранніх стадіях хворобу буває складно розпізнати, та й ліків проти неї на сьогодні не існує. Як не пропустити артрит та що допоможе у полегшенні його симптомів?

Ускладнює постановку діагнозу те, що симптоми ревматоїдного артриту розвиваються протягом тривалого часу, а також можуть раптово з’являтися та зникати. За твердженням спеціалістів Mayo Clinic, на початкових стадіях люди скаржаться на опухлість та підвищену температуру в дрібних суглобах пальців на руках та ногах, порушення рухливості зранку та після бездіяльності, втому та втрату апетиту.

Оскільки імунна система атакує різні здорові клітини, то дехто може мати скарги, не пов’язані із суглобами. Так, близько 40% пацієнтів з ревматоїдним артритом мають проблеми зі шкірою, очима, легенями, серцем, нирками, кістковим мозком та судинами. З часом прогресуюча хвороба може призводити до деформації та зміщення суглобів.

На сьогодні у лікарів немає однозначної відповіді про причини, що викликають розвиток захворювання. Однак серед можливих факторів, що підвищують ризик його виникнення, називають:

стать: жінки хворіють на ревматоїдний артрит частіше за чоловіків;

жінки хворіють на ревматоїдний артрит частіше за чоловіків; вік: хоча захворювання може розвиватися у будь-якому віці, але найчастіше починається у середньому;

хоча захворювання може розвиватися у будь-якому віці, але найчастіше починається у середньому; історію сім’ї: ризик недуги зростає, якщо у вашій родині вже траплялися випадки захворювання на неї;

ризик недуги зростає, якщо у вашій родині вже траплялися випадки захворювання на неї; паління: шкідлива звичка підвищує ризик артриту та ускладнює його перебіг;

шкідлива звичка підвищує ризик артриту та ускладнює його перебіг; надмірну вагу: люди із зайвими кілограмами дещо більше ризикують захворіти на ревматоїдний артрит.

На жаль, вилікувати недугу повністю неможливо, однак рання діагностика підвищує шанси на призупинення її стрімкого розвитку та полегшення проявів. Терапія завжди буде направлена на зупинення запального процесу, запобігання руйнуванню суглобів та органів, мінімізацію довготривалих ускладнень.

Попри непростий перебіг лікарі радять не зневірюватися та самостійно допомогти собі у боротьбі із недугою. Одним із новітніх та прогресивних методів лікування ревматоїдного артриту може виступати трудотерапія.

Якщо розвиток хвороби впливає на функціонування у повсякденному житті, ерготерапевт допоможе вам адаптуватися та покращити діяльність, зважаючи на індивідуальні особливості та прояви захворювання. Так, спеціаліст може порадити регулярне виконання простих щоденних вправ, які будуть включати роботу по дому, приготування їжі, вдягання чи купання, розвиток певних хобі тощо. Яким чином це може вам допомогти?

Після особистої бесіди та визначення ступеня артриту, ерготерапевт навчить способам зменшення болю у суглобах, порадить уникати тривалого нерухомого стану, а також навчить вправам, які допоможуть наростити м’язову масу та силу. Також у процесі лікування ви дізнаєтеся, якого виду діяльності краще уникати, а який навпаки буде корисним. Так, плавання або піша хода допоможе при болю та скутості у колінах та ступнях.

У разі прогресування хвороби, спеціалісти трудотерапії порадять обрати допоміжні засоби для полегшення свого стану. До них можуть відноситися інструменти, що діють на пошкоджені суглоби теплом або холодом для їх заспокоєння або розслаблення, компресійні рукави для підтримки, спеціальне обладнання для спуску або підіймання тощо. Крім того, за потреби ви зможете порадитися з фахівцями щодо дотримання правильного режиму праці та відпочинку, а також налагодження емоційного стану.

Звісно, трудотерапія не може вилікувати пошкоджений суглоб та повернути йому колишню вправність, однак виконання певних дій під контролем спеціаліста подарує упевненість у собі та допоможе самостійно виконувати щоденні справи без шкоди для здоров’я.

Ревматоїдний артрит – неприємне та невиліковне захворювання, яке може вразити будь-якого. Якщо ви помітили у себе тривожні симптоми, не зволікайте з походом до лікаря та впевнено беріться до лікування. Своєчасна діагностика, позитивний настрій та допомога фахівців допоможе відстрочити прогресування хвороби, полегшити її прояви та подарує впевненість у завтрашньому дні.