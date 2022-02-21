Розкрито нові деталі VR-шолому Apple

Перша гарнітура доповненої та віртуальної реальності від Apple працюватиме зі спеціальним ПЗ, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти посилаються на звіт Trendforce, згідно з яким гарнітура змішаної реальності Apple (доповнена та віртуальна реальність) працюватиме за підпискою. Аналітики розповіли, що користувачі повинні будуть придбати MR-шолом, проте для доступу до його просунутих функцій потрібно буде звернутися до спеціального програмного забезпечення. Очікується, що Apple поширюватиме дані програми в рамках платної підписки.

Інсайдери також розкрили нові деталі про девайс, згідно з якими стало відомо, що перша гарнітура від Apple виявиться преміальним продуктом і буде оцінена в кілька тисяч доларів. Виробник iPhone швидше за все орієнтуватиметься на Microsoft з її гарнітурою HoloLens і в першу чергу пропонуватиме новий пристрій для комерційного ринку.

Автори відзначили, що зараз Microsoft не вимагає додаткової плати для доступу до сервісів HoloLens. Споживачі можуть викупити девайс, придбати його на виплат або взяти в оренду.