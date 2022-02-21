Що очікується на валютному ринку у понеділок

Загострення ситуації на Донбасі у вихідні досягло кульмінації. Оголошена «загальна мобілізація» у т.зв. «ДНР» та «ЛНР», паралельно з евакуацією цивільного населення за межі Донбасу, збільшення кількості обстрілів на лінії зіткнення – все це вкрай негативно було сприйнято валютним ринком.

Сьогодні негативні настрої перевалюватимуть і на міжбанківському валютному ринку. Крім того, у зв'язку з вихідним у США (Америка сьогодні святкує День Президента) торги на міжбанку проходитимуть у режимі ТОМ, а отже, пропозиція валюти стане ще меншою. Тільки від Національного банку безпосередньо залежатиме, як сьогодні впаде гривня.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 28,40/28,60 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у суботу вранці почали продавати по 28,90-29,00 гривень. Втім, така ціна довго не протрималася, і надвечір цінник на продаж готівкового «американця» знизили до 28,60 гривень. За такою ж ціною розпочнеться продаж у столиці сьогодні вранці. Далі все буде цілком і повністю залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на міжбанку (а там уважно стежитимуть за новинами політики). Сьогодні рівноймовірні і зростання, і падіння готівкового долара.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці опустився до позначки 1,1316 долара. Вранці понеділка він знову намагається зрости і вже піднявся до 1,1366 долара. Готівковий євро у вихідні продавали спочатку по 32,80 гривень, потім цінник опустили до 32,55-32,60 гривень. Сьогодні вранці його продаватимуть по 32,70-32,80 гривень. Далі все залежатиме від новин щодо Донбасу: найменший позитив зіграє на зміцнення гривні, і тоді євро разом із доларом подешевшають. Якщо ж позитиву не буде, можливо, ціни знову підуть вгору.

Російський рубль минулої п'ятниці опустився з 75,80 до 77,60 руб/$ на тлі повідомлень про евакуацію з Донецька та Луганська. Проте вранці понеділка він демонструє зміцнення та станом на 8:00 торгується в діапазоні 76,70-77,00 руб/$. Готівковий рубль у вихідні подорожчав до 3,77-3,78 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати у широкому діапазоні 3,74-3,78 гривні за 10 рублів. Далі все залежатиме від новин. Сьогодні саме новини з Донбасу формуватимуть і настрої, і тренди на валютному ринку.