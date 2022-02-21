У Туреччині знайшли античну мозаїку із зображенням танців

Археологи знайшли залишки 1500-річних архітектурних споруд, лазень та мозаїки під час сьомого етапу розкопок у стародавньому місті Германіка у південно-східній провінції Туреччини Кахраманмараш, повідомляє Новий час.

Мозаїка площею 50 квадратних метрів зображує бенкет просто неба із трьома жінками, які танцюють та розважаються під музику, можливо, перед полюванням.

Директор музею Кахраманмараш Сафіназ Аджипаям сказала: «Під час розкопок було знайдено мозаїку площею 50 квадратних метрів, яка є продовженням попередньої мозаїки, яку ми виявили. У цьому ж районі було виявлено деякі архітектурні споруди та залишки лазень. Мозаїка справді чудова. Ми думаємо, що це зображує бенкет просто неба. Раніше ми виявили тут мозаїку із двох панелей, і на ній були сцени полювання».

«Панно, яке ми знайшли під час останніх розкопок, насправді є продовженням цієї мозаїки 2015 року, і ми думаємо, що це, ймовірно, був бенкет просто неба перед полюванням. У центрі сидять дві пари та танцюють під музику три жінки», - сказала вона.

За останнє десятиліття археологи досліджували стародавнє місто, що розкинулося на площі 140 гектарів під сучасним передмістям. Він був виявлений випадково у 2007 році внаслідок незаконних розкопок. Стародавнє місто багато разів переходило з рук в руки - від хетів (аж до 1600 до н.е.) до урартів, ассирійців, персів, македонців і царів Селевкідів. Він був завойований римлянами, які перейменували його на німецьку Каесару на честь імператора Гая Цезаря Августа Германика.

Зрештою, араби взяли під свій контроль у 645 році – вони назвали його Мараш. Проте під час хрестових походів місто кілька разів руйнувалося. Вразило його і стихійне лихо — найсильніші зсуви поховали місто під землею, де воно залишалося прихованим майже 1500 років.

Після незаконних розкопок 2007 року Міністерство культури і туризму Туреччини рекультивувало землю, а музей Кахраманмараша провів інтенсивні роботи. Група археологів вважає, що мозаїка є частиною панелі з 3 серій сцени до полювання - 2 з цих 3 панелей було знайдено у 2015 році. Аджипаям додала, що археологічні знахідки були виявлені у 35 районах у межах старого міста.

Було виявлено загалом 20 мозаїк, потенційно пов'язаних із римськими віллами, населеними місцевою елітою та воєначальниками. Ці вілли були побудовані на схилах пагорбів, забезпечуючи подвійну мету: покращене спостереження за власністю та доступ до прохолодного гірського бризу у літні місяці.

Подальші розкопки заплановані у тому самому районі протягом 2022 року.