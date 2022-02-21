Ізраїль рекламою у Facebook закликав громадян виїхати з України

У соціальній мережі Facebook йде реклама заклику ізраїльської влади до громадян своєї країни негайно покинути Україну, повідомляє Страна UA.

"Ізраїльтяни в Україні! Зараз не час думати, що "все буде гаразд". Найкоротшим часом становище може ускладнитися.

Зараз - саме час повернутися додому, оскільки якщо становище справді суттєво погіршиться, виїзд із країни стане складним, небезпечним та утрудненим. Ізраїльтяни, повертайтеся додому негайно" , - говорить супроводжуючий текст.

Раніше міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян негайно покинути Україну.