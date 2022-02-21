У США показали нові супутникові знімки військ РФ на кордоні з Україною

Нові супутникові знімки свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією, повідомляє Європейська правда.

Знімки приватної компанії Maxar були зроблені 20 лютого.

За оцінкою компанії, яка вже деякий час відстежує переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Росії спостерігаються численні нові розгортання сил на місцевості".

Ці території розташовані за близько 35 км від кордону.

Российские войска возле Валуек, спутниковый снимок Maxar Technologies

"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (у неділю) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки" , - зазначає компанія.

У місцях, де ще минулої неділі розміщувалися значні сили, їх майже не залишилося.

Деяку військову техніку помітили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.

CNN окремо встановив геолокацію кількох відео, що з’явились у мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями й бронетехнікою в районі Білгорода.