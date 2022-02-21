Австрія створила "кризовий кабінет" для реагування на дії Росії

Федеральний уряд Австрії створив "кризовий кабінет" щодо "російсько-українського конфлікту", у який увійшли канцлер та очільники ключових міністерств, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.

"З цього моменту ми створюємо "кризовий кабінет" щодо російсько-українського конфлікту. Найближчими днями відбудуться інтенсивні та регулярні обговорення з приводу заходів, необхідних, аби найкращим чином зреагувати на різні сценарії" , — написав він.

Канцлер наголосив на необхідності дипломатичного шляху вирішення конфлікту на сході України.

"Мета для всіх нас — запобігти війні й утримати усі сторони на шляху дипломатії та переговорів" , — заявив Негаммер.

За даними видання Kleine Zeitung, до "кризового кабінету", окрім Карла Негаммера, ввійшли міністр закордонних справ Александер Шалленберг, міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер, міністр оборони Клаудіа Таннер та міністр енергетики Леоноре Гевесслер.

У ЗМІ підкреслили, що в разі початку російського вторгнення в Україну буде скликана Національна рада безпеки, куди входять і представники опозиційних партій.

Окрім того, в понеділок канцлер запрошує членів "кризового кабінету" разом з очільниками парламентських фракцій на спільний брифінг з експертами розвідувальних служб.