Понад 61 тисяча біженців з ОРДЛО прибули до Росії – МНС

Кордон з РФ перейшли понад 61 тис. жителів ОРДЛО, повідомив журналістам т. в. о. глави МНС РФ Олександр Чупріян, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами роботи за ніч кількість людей, які прибули з двох сусідніх областей України, збільшилася до 61 тис. осіб" , - сказав Чупріян.

Він зазначив, що за добу в інші суб'єкти РФ вирушили дев'ять поїздів.

За останніми даними, в Ростовській області готують для "біженців" до 20 тис. місць в оздоровчих таборах, санаторіях тощо. Пункти тимчасового розміщення організовують харчування та медичне обслуговування.

Наразі розглядаються варіанти щодо розширення кількості російських регіонів, які прийматимуть біженців.

В ОРДЛО 18 лютого організували виїзд населення в Росію через нібито загострення збройного конфлікту. Насамперед вивозять жінок, дітей і літніх людей. Зокрема, тільки з непідконтрольної Україні частини Донецької області мають намір вивезти до 700 тисяч осіб.