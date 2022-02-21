Місячний календар стрижок на березень: коли не можна стригти і фарбувати волосся

Місяць впливає на всі сфери нашого життя. Людство здавна спостерігає за земним супутником і шукає на нічному небі відповіді на життєві питання. Місячний календар стрижок підкаже, коли можна фарбувати й стригти волосся, а які дні не підходять для цього через негативний вплив місяця, повідомляє УНІАН.

Вплив місяця на волосся

У спадний місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А в зростаючий місяць волосся непостійне – швидко росте і не тримає форму. Період повного місяця вважається найкращим часом для будь-яких робіт з волоссям: в цей час воно здорове і слухняне.

Фази місяця в березні 2022 року

Молодик - 2 березня.

Зростаючий місяць - 3-17 березня.

Повний місяць - 18 березня.

Спадний місяць - 1 березня, 19-31 березня.

Місячний календар стрижок на березень 2022

Вдалі дні для стрижки: 1, 7, 8, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28 і 29 березня

Для фарбування: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 27 і 29 березня.

Радикальна зміна зачіски: 4, 10, 16, 23, 24, 26 березня.

Стрижка для швидкого росту волосся: 3-7, 10, 12-17, 19, 22 березня.

Несприятливі дні для робіт з волоссям: 3, 11, 14, 18, 19, 20, 30 березня.