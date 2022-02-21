Ще один регіон РФ запровадив режим НС через біженців із ОРДЛО

У Саратовській області ухвалили рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на фоні прийому біженців з окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це заявив губернатор регіону Валерій Радаєв на оперативній нараді, повідомляє Газета.ru.

"Для оперативної організації прийому біженців глава регіону доручив запровадити режим НС на території Саратовської області" , – йдеться в повідомленні.

Міністерству праці та соцзахисту доручили забезпечити проживання біженців, які приїжджають до регіону. Передбачається, що за кожним об'єктом, де розмістять жителів ОРДЛО, закріплять персонального відповідального.

Уточнюється, що міністерству освіти треба за короткий термін організувати навчання для дітей, які приїхали з Донбасу.

Раніше режим був НС запроваджений у Ростовській, Пензенській та Воронезькій областях.