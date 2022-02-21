Глава "ЛНР" підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років

Глава "ЛНР" підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років
Фото: Pixabay

Глава "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років, повідомляє ТАСС.

"Внести зміну до указу голови Луганської народної республіки від 19.02.2022 № УГ-98/22 "Про оголошення мобілізації та застосування деяких заходів, спрямованих на забезпечення режиму воєнного стану, введеного на території Луганської народної республіки", доповнивши пункт 2 абзацом такого змісту: "Здійснювати заклик на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку", - йдеться у документі, опублікованому у понеділок.

Указ набирає чинності з дня підписання.

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