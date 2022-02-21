Глава "ЛНР" підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років
Глава "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років, повідомляє ТАСС.
"Внести зміну до указу голови Луганської народної республіки від 19.02.2022 № УГ-98/22 "Про оголошення мобілізації та застосування деяких заходів, спрямованих на забезпечення режиму воєнного стану, введеного на території Луганської народної республіки", доповнивши пункт 2 абзацом такого змісту: "Здійснювати заклик на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку", - йдеться у документі, опублікованому у понеділок.
Указ набирає чинності з дня підписання.