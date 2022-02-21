Генсек ОБСЄ закликала дотримуватися "режиму тиші" на Донбасі

Усім сторонам конфлікту на Донбасі слід припинити застосування важкого озброєння та повернутись до дотримання режиму припинення вогню﻿. Про це заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід, повідомляє Ділова столиця.

20 лютого вона написала у Twitter, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі зростання кількості випадків застосування важкої зброї, забороненої Мінськими домовленостями. І як наслідок — зростання кількості повідомлень про спричинені збитки та травмованих.

"Закликаю всі сторони відвести важке озброєння із зони безпеки, дотримуватися режиму припинення вогню та захищати мирних жителів" , — сказала Шмід.