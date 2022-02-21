Генсек ОБСЄ закликала дотримуватися "режиму тиші" на Донбасі
Усім сторонам конфлікту на Донбасі слід припинити застосування важкого озброєння та повернутись до дотримання режиму припинення вогню. Про це заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід, повідомляє Ділова столиця.
20 лютого вона написала у Twitter, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі зростання кількості випадків застосування важкої зброї, забороненої Мінськими домовленостями. І як наслідок — зростання кількості повідомлень про спричинені збитки та травмованих.
"Закликаю всі сторони відвести важке озброєння із зони безпеки, дотримуватися режиму припинення вогню та захищати мирних жителів", — сказала Шмід.
"Ставити під загрозу життя мирних жителів неприпустимо", — наголосила вона.