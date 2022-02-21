Росія продовжує готувати вторгнення в Україну – Білий дім

У Білому домі заявили, що Росія продовжує готувати повномасштабне вторгнення до України. Напад може статися найближчим часом, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

"Наразі, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну, яке відбудеться найближчим часом" , - наголосила вона.

Псакі зазначила, що США готові до дипломатичного вирішення ситуації, проте не відкидають суворих наслідків, якщо "Росія обере війну".