Росія продовжує готувати вторгнення в Україну – Білий дім
У Білому домі заявили, що Росія продовжує готувати повномасштабне вторгнення до України. Напад може статися найближчим часом, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі.
"Наразі, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну, яке відбудеться найближчим часом", - наголосила вона.
Псакі зазначила, що США готові до дипломатичного вирішення ситуації, проте не відкидають суворих наслідків, якщо "Росія обере війну".