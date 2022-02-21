Карантин в Україні: у "червоній" зоні перебувають п'ять областей

В Україні станом на 21 лютого п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину. У цих регіонах діють посилені епідемічні правила, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

На "червоному" епідемічному рівні знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. У цих регіонах фіксуються проблеми з коефіцієнтом зараження коронавірусом і перевищено рівень госпіталізацій.

У "жовтій" зоні карантину як і раніше знаходяться Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області. Всі інші регіони, в тому числі і Київ, віднесені до "помаранчевого" рівня епідемічного зонування.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 13 тисяч випадків зараження коронавірусом.