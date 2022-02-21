Названі найкращі марки автомобілів з якості та безпеки

Агентство Consumer Reports опублікувало щорічний рейтинг найкращих автомобілів з точки зору задоволеності споживачів, а також безпеки та надійності, повідомляє Российская газета.

Компанія бере до уваги дані власних досліджень автовласників, які готові купити авто тієї ж марки або порекомендувати її до розгляду знайомим, а також на результатах власних дорожніх випробувань та краш-тестів.

У 2022 році лідером рейтингу стала Subaru, яка витіснила рейтинг минулого року - Mazda, що розташувалася на другій позиції. На одну позицію опустилася BMW, що посіла третій рядок списку.

Найбільший прогрес - у Acura, яка стрибнула вгору одразу на 11 позицій та посіла 12 місце. Mini підвищилася у рейтингу задоволеності на 9 позицій, розташувавшись на восьмій позиції, Audi стала шостою (+5).

Tesla ж, яка отримала в ході останнього оновлення кермо-штурвал, що здався експертам Consumer Reports не зовсім зручним, скотилася на сім місць і займає тепер 23 рядок рейтингу.

Перша з кінця списку – марка Jeep, яку підвела надійність моделі Gladiator. Минулого року на її місці була Alfa Romeo.