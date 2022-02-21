Трамп запустив додаток своєї соцмережі Truth Social

Додаток нової соціальної мережі колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social з'явився у маркетплейсі Apple Store, повідомляє Газета.ru.

Програма доступна для завантаження, але користуватися нею поки не можна. Після реєстрації та створення облікового запису користувача повідомляють про те, що "через високий попит" він перебуває у списку очікування.

"Ми тебе любимо, і ти для нас не просто черговий номер" , - йдеться у повідомленні.

Truth Social запущено в американське федеральне свято - 21 лютого у США відзначається День президента.