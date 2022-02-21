У столиці та регіонах встановили нові камери контролю швидкості

З 21 лютого у Києві та ще чотирьох регіонах України запрацювали нові комплекси фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Поки що камери можуть виносити штрафи лише за перевищення швидкості, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Нові камери з'явилися у Києві, Сумах, Вінниці, Мукачеві, а також на трасах в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Цікаво, що нові комплекси фото- та відеофіксації були встановлені ще наприкінці 2021 року. На налаштування та калібрування обладнання знадобилося близько двох місяців.

У Києві з'явилися 10 нових приладів контролю "КАСКАД". Знайти їх можна за такими адресами:

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок приладу – вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96 (навпаки), напрямок приладу – вул. Полковника Потєхіна;

просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу – вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу – вул. Новомостицька;

просп. Правди, 58, напрямок приладу – вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу – вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу – вул. Коноплянська.

У місті Суми додалося два комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху за такими адресами:

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок приладу – вул. Івана Сірка;

вул. Кондратьєва, 129, напрямок приладу – вул. Прокоф'єва.

У Вінниці камеру контролю швидкості системи "КАСКАД" можна знайти за адресою вул. Пирогова, 61 у напрямку вул. Костянтина Василенка.

У Мукачеві 2 прилади контролю "КАСКАД" розташовані за такими адресами:

вул. Івана Франка, 74, напрямок приладу – вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок приладу – вул. Томаш Масарика.

На трасах Закарпатської області поза населеними пунктами з'явилося шість нових камер:

на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок приладу – смт Буштине;

на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок приладу – с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Босоніжки;

на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Молодіжна;

на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Мікеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок приладу – вул. Центральна.

На автошляхах Івано-Франківської області за межами населених пунктів встановлено три нові камери фото- та відеофіксації у таких місцях:

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок приладу – смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок приладу – вул. Грушевського;

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок приладу – с. Татарів.

Усього ж із понеділка 21 лютого 2022 року автоматично фіксують правопорушення 270 приладів, розташованих у 25 містах та 16 областях.