У Китаї створили найбільший у світі літак-амфібію

Китай створив та успішно випробував найновіший прототип літака-амфібії AG600, який зможе покрити усю акваторію Південно-Китайського моря, повідомляє Українські Новини.

Чотири двигуни прототипу AG600-1003 пройшли випробування, повідомила корпорація авіаційної промисловості Китаю (AVIC). Після AG600-1003 буде зібрано ще два літаки AG600.

Попередній прототип літака, відомий як Kunlong, здійснив свої перші польоти у 2017 році та перший випробувальний політ над океаном у 2020 році.

У 2022 році в рамках проекту AG600 поставлена ​​мета: три нові літаки перейдуть на стадію остаточного складання, а три літаки зроблять перші польоти, повідомила Корпорація авіаційної промисловості Китаю (AVIC), провідний виробник літаків у країні.

Багатоцільовий літак-амфібія, розроблений AVIC, є ключовим елементом авіаційної техніки у системі аварійно-рятувальних операцій Китаю. Літак призначений для пожежогасіння, морських рятувальних операцій та інших аварійно-рятувальних операцій. Його також можна використовувати для спостереження за океаном, вивчення ресурсів або перевезення людей і вантажів між островами.

Літак-амфібія AG600 поєднує в собі літак із човном, що дозволяє йому злітати та приземлятися як на суші, так і на воді. При посадці на землю літак може розвертати задні колеса вздовж фюзеляжу, а носове колесо виходить з-під киля човна.

Літак розрахований на перевезення до 50 пасажирів, може літати зі швидкістю 500 км/год та має запас ходу до 12 годин. Крім того, літак у формі човна лише за 20 секунд збирає у свої баки до 12 тонн води. Ця вода може бути використана для гасіння пожеж.

Літак був зібраний у 2021 році, і з того часу було завершено випробування систем, включаючи авіоніку, управління потужністю та роботу гідравліки. Розробник стверджує, що літак AG600 здійснив понад 100 годин випробувальних польотів, накопичивши та отримавши великий обсяг даних льотних випробувань.

Літак AG600 став найбільшим літаком-амфібією у світі, обігнавши японський US-2 та BE-200 з РФ.