Credit Suisse відкинув звинувачення після витоку даних

Серед клієнтів одного з найбільших у світі приватних банків, швейцарського Credit Suisse, протягом багатьох років могли бути автократи, бізнесмени, які потрапили під санкції, особи, підозрювані в наркоторгівлі, контрабанді людьми, військових злочинах, повідомляє Радіо Свобода.

Такого висновку дійшла група журналістів з-поміж співробітників німецької газети Sueddeutsche Zeitung, британської The Guardian, французької Le Monde, The New York Times та інших видань, вивчивши матеріали великого витоку даних про рахунки більш ніж 30 тисяч клієнтів Credit Suisse по всьому світу. Вона показала, що нечисті на руку люди могли відкривати та підтримувати рахунки в цьому банку, навіть коли фінансова установа, ймовірно, мала підстави сумніватися у походженні їхніх грошей.

Зазначається, що Sueddeutsche Zeitung отримала відомості анонімно через захищену цифрову поштову скриньку понад рік тому. Дані стосувалися рахунків, які відкривалися з 1940-х років і аж до останнього десятиліття.

Німецька газета аналізувала отриману інформацію спільно з некомерційною журналістською групою – Центром з дослідження корупції та організованої злочинності, а також із десятками партнерських медійних організацій.

Як зазначає The New York Times, витік банківської інформації включав, зокрема, рахунки, пов'язані з чиновниками у країнах Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.

Як стверджується, один із рахунків у Credit Suisse був відкритий у 1998 році для дружини Касим-Жомарта Токаєва, який зараз є президентом Казахстану, та їхнього сина Тимура, якому тоді було лише 14 років. При цьому Токаєв перебував на держслужбі, ні він, ні дружина не мали бізнесу.

Credit Suisse 20 лютого - того ж дня, коли стало відомо про витік, категорично відкинув звинувачення.

"Звіт заснований на неповній, неточній або вибірковій інформації, вирваній із контексту, що призводить до тенденційних тлумачень ділової діяльності банку", - заявили в Credit Suisse, додавши, що 90 відсотків згаданих рахунків вже закриті або перебували в процесі закриття до отримання запитів преси.

"Ми продовжимо вивчення питання і вживемо подальших заходів при необхідності", - зазначили в банку.

