Microsoft розпочала розробку нової Windows

Інженери компанії Microsoft розпочали розробку нової операційної системи Windows. Її назва поки що не розкрита, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Нова операційна система імовірно отримає назву Windows 12. Інсайдери стверджують, що вона матиме нібито зовсім іншу структуру.

Фахівці вирішили відмовитися від старої бази, на основі якої побудовані попередні версії ОС, у тому числі й Windows 11. 12-а версія вимагатиме наявність чіпа безпеки Microsoft Pluton та криптографічного чіпа TPM 2.0.

Можливо, Windows 12 матиме деякі напрацювання Windows 10X для роботи на менш продуктивних пристроях. Також Home та Pro версії ОС вимагатимуть обліковий запис користувача для покращення інтеграції із сервісами Microsoft.

Строки виходу операційної системи невідомі. Тим часом закінчення підтримки Windows 10 очікується вже 2025 року.