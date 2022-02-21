У РФ запропонували відправити евакуйованих з ОРДЛО на Крайню Північ

Людей, евакуйованих з ОРДЛО пропонують розмістити на крайній півночі Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив губернатор Мурманської області РФ Андрій Чибіс.

Так, він повідомив про готовність регіону прийняти вивезених людей із так званих "ЛНР" та "ДНР".

За даними "Нової газети", про готовність прийняти жителів ОРДЛО також заявили Архангельська область та Якутія. Але журналісти звернули увагу на те, що минула спроба поселити у Заполяр'ї мешканців Донбасу обернулася для Росії фіаско.

"У 2014 році людей теж везли на північ, і багато хто з них нічого не знав ні про особливості клімату, ні про дорожнечу життя в тутешніх краях. Майже всі відповідали: про те, що серед літа в Мурманську плюс шість градусів, їх просто ніхто" не попереджав" , — сказано у матеріалі.

Журналісти пишуть, що обіцяної високооплачуваної роботи не вистачило на всіх. Крім того, не всі, хто прибув, хотіли або могли працювати на гірничорудних підприємствах.

"Причому половина зарплати — це "полярки", які потрібно заробляти роками. А жити хочеться зараз, і в магазині не розплатишся обіцянками" , — зазначають журналісти.

Тому рівно половина тих, хто приїхав до Мурманська, повернулися до України, але вже власним коштом.