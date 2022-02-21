Потрібна всього одна вправа, щоб подолати біль у потилиці

Біль у потилиці та скронях часто викликаний не захворюваннями, а перенапругою. Причина в перевтомі м'язів та підвищеному внутрішньочерепному тиску. Біль виникає на тлі високої психічної напруги, стресу, тривоги та депресії. Часто хворий відчуває нудоту та запаморочення, повідомляє Доктор Демченко.

Через постійну роботу за комп'ютером наші голови тягнуться вперед, до монітора. Це викликає надмірну напругу в м'язах, а надалі призводить до головного болю. Однією з найгостріших є біль у потилиці. І подолати її досить просто. Про те як це зробити дивіться у відео.