Hubble показав галактичний вальс у сузір'ї Пегаса

У рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа "Хаббл" (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлений чудовий знімок структури під позначенням Arp 298, повідомляє 3Dnews.

Джерело зображень: NASA

Названа освіта – це пара взаємодіючих галактик. Вони входять до Атласу пекулярних галактик — каталог, створений американським астрономом Хелтоном Арпом (Halton Arp). Пекулярна галактика - структура, яку неможливо віднести до певного класу в послідовності Хаббла, оскільки вона має яскраво виражені індивідуальні особливості.

В цьому випадку зображені галактики NGC 7469 та IC 5283. Вони знаходяться на відстані приблизно 200 млн світлових років від нас у сузір'ї Пегаса.

NGC 7469 – це спіральна галактика з перемичкою. У таких об'єктах спіральні гілки починаються на кінцях перемички, тоді як у звичайних спіральних галактиках вони виходять безпосередньо з ядра. Що стосується IC 5283, то це галактика-компаньйон меншої маси.

Подане зображення отримано за допомогою двох інструментів на борту «Хаббла». Це, зокрема, прилад Wide Field Camera 3 (WFC3): камера дозволяє захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра. Крім того, був задіяний інструмент ACS (Advanced Camera for Surveys).