Українська тенісистка злетіла у світовому рейтингу

У понеділок, 21 лютого, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг, зміни в якому торкнулися майже всіх українок. Лише наша прима Еліна Світоліна залишилася на 15-й позиції. А ось колись 20-а ракетка планети Даяна Ястремська підскочила на 26 рядків – зі 146-го на 120-й, повідомляє Обозреватель.

Зльоту 21-річної одеситки сприяла перемога в Дубаї над третім номером рейтингу – чешкою Барборою Крейчіковою. Щоправда, після неї Ястремська поступилася в 1/4 фіналу іншій представниці Чехії Маркеті Вондроушовій.

Другою ракеткою країни стала Ангеліна Калініна, яка піднялася з 50-го місця на 49-те. Найвищим досягненням для 25-річної дівчини з Нової Каховки залишається 48-а позиція.

Надія українського тенісу, 19-річна Марта Костюк, опустилася з 49-ї сходинки на 54-ту. У 2022 році вона встигла зіграти вже 10 матчів, перемігши у шести.

Досвідчена Леся Цуренко втратила шість рядків і зараз перебуває на 127-му.