Шольц відповів дітям на запитання, чи є Путін вбивцею

У мережі з'явилося відео спілкування канцлера Німеччини Олафа Шольца із дітьми. На опублікованих кадрах можна побачити, як хлопчик ставить питання главі уряду ФРН: "Путін убивця?", повідомляє Страна UA.

Шольц прямо на нього не відповідає. Він каже, що "Путін несе відповідальність за життя тих людей, яким загрожує небезпека" і згадує у зв'язку з цим про російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз відбуває ув'язнення в колонії.

Далі дівчинка ставить Шольцу питання про те, чи Путін повинен відправитися до в'язниці. Канцлер Німеччини відповідає, що це має вирішувати народ Росії.