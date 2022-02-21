Ситуація на Донбасі: Ткаченко заявив про викриття фейків

Український Центр із протидії дезінформації та стратегічних комунікацій за вихідні 19-20 лютого зафіксував 10 неправдивих повідомлень щодо ситуації на Донбасі, також українська влада отримала один із темників російських пропагандистів, повідомляє Українська правда.

Про це розповів міністр інформаційної політики України Олександр Ткаченко на брифінгу 21 лютого.

"Центр лише цими вихідними викрив 10 класичних фейків. Мені як колишньому продюсеру було смішно дивитися на той будинок, який вони знімали два рази, здається. То спочатку ДРГ там було, то ті, хто намагалися щось підірвати, то люди, які підірвали той УАЗик.

Фактично, вони працюють за темниками. Такий варіант темника потрапив до нас у руки (Ткаченко показав аркуші з тезами – ред.), за яким і ОРДЛОвські ЗМІ, і ЗМІ російські намагаються дезінформувати наше суспільство, використовуючи маніпуляції та провокації. Чого тільки вартий вивіз українців у Російську Федерацію" , - сказав він. ﻿

За словами Ткаченка, "інформація, що там тисячі чи десятки тисяч людей, не зовсім відповідає дійсності".

Також він зазначив, що почалась нова фаза гібридної війни, передає﻿ "Сегодня".