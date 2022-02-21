Макрон через кризу в Україні відклав висунення на пост президента
Президент Франції Еммануель Макрон повинен був цього тижня оголосити про висунення на президентські вибори, проте через ситуацію навколо України це оголошення буде відкладено. Про це, з посиланням на джерело в оточенні Макрона, повідомляє "Интерфакс".
За його словами, пріоритетом для президента зараз є пошук виходу із російсько-українського конфлікту.
"Важко безтурботно приміряти на себе костюм кандидата в президенти, коли в Європі війна біля воріт", - заявило джерело.
Передбачається, що про висунення на новий термін Макрон оголосить уже наступного тижня.
Він обіймає посаду президента з 14 травня 2017 року.