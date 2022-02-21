Путін проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ

Володимир Путін у понеділок проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

"Це - велика Рада безпеки" , - сказав він журналістам.

"Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов" , - продовжив Пєсков.

У нього поцікавилися, чи є засідання Ради безпеки у понеділок екстреним чи регулярним.

"Це нерегулярне (засідання – ред)" , - відповів представник Кремля.

Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше.