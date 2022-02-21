Путін проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ
Володимир Путін у понеділок проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".
"Це - велика Рада безпеки", - сказав він журналістам.
"Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов", - продовжив Пєсков.
У нього поцікавилися, чи є засідання Ради безпеки у понеділок екстреним чи регулярним.
"Це нерегулярне (засідання – ред)", - відповів представник Кремля.
Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше.