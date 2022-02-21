Путін проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ

Путін проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ
Фото: kremlin.ru

Володимир Путін у понеділок проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

"Це - велика Рада безпеки", - сказав він журналістам.
"Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов", - продовжив Пєсков.

У нього поцікавилися, чи є засідання Ради безпеки у понеділок екстреним чи регулярним.

"Це нерегулярне (засідання – ред)", - відповів представник Кремля.

Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше.

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