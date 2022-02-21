Apple готується до презентації надпотужного Mac Pro

Apple на 2022 рік запланує багато нових комп'ютерів, частина з яких отримають новий чіп M2. Він перевищує M1, але поступається M1 Pro та M1 Max, повідомляє УНІАН.

Усього протягом року представлять як мінімум сім нових Mac:

Mac mini із системою-на-чіпі M1 Pro;

Mac mini із чіпом M2;

MacBook Pro 13 із чіпом M2;

iMac 24 з чіпом M2;

Новий MacBook Air із чіпом M2;

iMac Pro з M1 Pro та M1 Max;

Mac Pro з новою системою на чипі.

Більшість пристроїв покажуть на презентації у березні. З чуток, вона відбудеться вже зовсім скоро, 8 березня. На ній також представлять бюджетний iPhone SE третього покоління та нові планшети Apple.

Другу презентацію заплановано на травень-червень. Раніше повідомлялося, що iMac Pro покажуть у червні. Це може статися на конференції для розробників WWDC 2022, на якій також розкажуть про iOS 16 та macOS 13.

Повідомляється, що Mac Pro отримає нову систему-на-чіпі. Буде дві нові конфігурації: одна – з чіпом удвічі потужніша за M1 Max (20 ядер процесора + 64 графічних ядра), а друга – з чіпом, який буде вчетверо потужнішим (40 ядер процесора + 128 графічних ядер).

Чіп M2 збереже восьмиядерну архітектуру, а кількість графічних ядер збільшиться до дев'яти-десяти. Тобто, приріст продуктивності буде, але не значний. Презентація комп'ютерів із чіпами M2 Pro/M2 Max відбудеться не раніше 2023 року.

А вже на традиційній вересневій презентації Apple представлять нові флагманські айфони та навушники AirPods Pro 2-го покоління, які отримають новий дизайн без ніжок, а також кілька датчиків руху для відстеження фітнесу. Там же анонсують 14-дюймовий MacBook Pro і новий смарт-годинник.