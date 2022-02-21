Honda CR-V розсекретили задовго до дебюту

Дизайн шостого покоління популярного кросовера Honda CR-V потрапило до мережі. Ілюстрація призначена для патентного відомства, повідомляє Обозреватель.

Дебют нового кросовера CR-V очікується наприкінці цього року. Судячи з патентного зображення, шосте покоління моделі стане більшим за попередника за розмірами та менш агресивною за дизайном.

Нагадаємо, що актуальна генерація моделі випускається з 2016 року і спадкоємець мав прийти на зміну минулого року. Однак, пандемія COVID-19 та дефіцит електронних мікрочипів внесли корективи у розвиток усієї автомобільної галузі. Не дивно, що вихід на ринок нового CR-V трохи затримався.

Тестові прототипи CR-V були помічені раніше на випробуваннях. Джерело: Motor1

Тестові прототипи новинки були раніше помічені на випробуваннях, а, судячи з фотографій, дизайн моделі буде виконаний у тій самій стилістиці, що і новий HR-V. Технічних даних поки що немає, але очевидно, що основний акцент буде зроблено на гібридний силовий агрегат. Не виключено, що на окремих ринках буде запропоновано класичний 1,5-літровий турбомотор.

Актуальне п'яте покоління CR-V. Джерело: Honda

Крім того, очікується, що нова Honda CR-V першою серед автомобілів компанії отримає інноваційну інфо-розважальну систему на основі ОС Android. Нагадаємо, що компанія Honda є одним із засновників "Відкритого автомобілебудівного альянсу" (Open Automotive Alliance), який був організований у 2014 році. Він об'єднує компанії, які займаються адаптацією та інтеграцією ОС Android у системи бортових комп'ютерів автомобілів.