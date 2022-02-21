У МОЗ назвали п'ятірку регіонів-антилідерів з COVID-вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони з найменшою кількістю вакцинації населення. Йдеться про західні області.﻿ Про це, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, пише Кароліна Гайдук, РБК-Україна.

"П'ятіркою антилідерів з вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області" , - заявив Ляшко.

Також він назвав два регіони, які за сім днів стали лідерами за проведеною кількістю щеплень в розрахунку на 100 тис.населення.

"Рівненська та Чернівецька області. Найбільше щеплень минулого тижня було зроблено в Харківській області" , - резюмував міністр охорони здоров'я.

Відзначимо, що станом на 21 лютого п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину. У цих регіонах діють посилені епідемічні правила.