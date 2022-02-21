В Україні зменшується кількість госпіталізацій - Ляшко

В Україні фіксується стабілізація ситуації з коронавірусом. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.﻿ Про це, з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня" , - сказав міністр.

За його словами, минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою, ніж кількість госпіталізованих.

"За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано" . - додав Ляшко.

Глава Мінохорониздоров'я заявив, що тижнева кількість COVID-госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонів - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області - ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні було зафіксовано 13 562 нових випадки коронавірусу, крім того, в лікарні госпіталізовано 1886 людей.