У МІУ заявляють, що підстав для скасування авіарейсів немає

Скасування рейсів в Україну іноземними перевізниками викликано інформаційним загостренням. Реальних загроз немає, а рейси будуть замішені українськими авіакомпаніями.﻿ Про це, з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова на брифінгу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів" , - сказав він.

Кубраков зазначив, що держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками.