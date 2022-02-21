У МІУ заявляють, що підстав для скасування авіарейсів немає

У МІУ заявляють, що підстав для скасування авіарейсів немає

Скасування рейсів в Україну іноземними перевізниками викликано інформаційним загостренням. Реальних загроз немає, а рейси будуть замішені українськими авіакомпаніями.﻿ Про це, з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова на брифінгу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", - сказав він.

Кубраков зазначив, що держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками.

"Наразі немає ґрунтовних підстав для скасування авіарейсів. Ситуація в повітряному просторі повністю контрольована державою. Закликаємо не піддаватися паніці та не грати на руку агресору. За найменшого реального ризику будуть прийняті швидкі рішення", - додав він.
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