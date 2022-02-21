У ВООЗ назвали передбачувану дату завершення пандемії коронавірусу

Пандемія коронавірусу може завершитися 2022 року. Про це заявив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович, повідомляє Газета.ru.

За її словами, під кінцем пандемії не мається на увазі те, що люди більше не хворітимуть на COVID-19. Йдеться про те, що не буде великих сплесків випадків зараження коронавірусом.