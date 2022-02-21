Війська РФ залишать Білорусь лише за "об'єктивної необхідності"

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що російські війська, які прибули на навчання "Союзна рішучість-2022", залишать республіку лише за умови виникнення "об'єктивної необхідності". Про це, посилаючись на Міноборони Білорусі, повідомляє Лента.Ру.

НАТО при цьому закликало РФ відвести війська від кордонів країни, додала прес-служба оборонного відомства.

Уточнюється, що до місць постійної дислокації російські війська повертатимуться лише "коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність і коли ми це самі визначимо" .

У Міноборони РФ додали, що все, що зараз відбувається в республіці, - "суто внутрішня справа" .