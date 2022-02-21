Війська РФ залишать Білорусь лише за "об'єктивної необхідності"
У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що російські війська, які прибули на навчання "Союзна рішучість-2022", залишать республіку лише за умови виникнення "об'єктивної необхідності". Про це, посилаючись на Міноборони Білорусі, повідомляє Лента.Ру.
НАТО при цьому закликало РФ відвести війська від кордонів країни, додала прес-служба оборонного відомства.
Уточнюється, що до місць постійної дислокації російські війська повертатимуться лише
"коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність і коли ми це самі визначимо" .
У Міноборони РФ додали, що все, що зараз відбувається в республіці, -
"суто внутрішня справа" .
При цьому, багато в чому відправлення військ Росії назад залежить і від
"західних колег" , пояснили у відомстві.