Торгівля скрапленим природним газом у світі зросла

Торгівля зрідженим природним газом (ЗПГ) у світі у 2021 році зросла на 6%, до 380 млн тонн, йдеться у щорічному прогнозі розвитку ринків ЗПГ концерну Shell, повідомляє ТАСС.

"Світова торгівля зрідженим природним газом у 2021 році зросла на 6% і склала 380 млн тонн. Зростання обумовлене подоланням багатьох країн економічних наслідків пандемії коронавірусу", - сказано у звіті.

Зростання попиту на ЗПГ та обмежена пропозиція газу призвели до волатильності цін на природний газ та ЗПГ, зазначає Shell. Зокрема, у жовтні минулого року ціни досягли рекордно високої позначки через те, що Європа, де запаси газу впали до історично низького рівня, намагалася забезпечити постачання ЗПГ для задоволення зимового попиту на газ. Свою роль відіграла і невизначеність довкола постачання газу з Росії, вважає концерн.