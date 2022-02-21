Пєсков: саміт за участю Путіна та Байдена зараз не планується

Саміту президентів Росії та Сполучених Штатів Володимира Путіна та Джо Байдена найближчим часом не очікується. Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Газета.ru.

"Ні, поки що конкретних планів [з проведення саміту] щодо цього немає" , - підкреслив представник Кремля.

Як пояснив Пєсков, зараз є розуміння, що продовжуватимуться контакти між РФ та США на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова з американським колегою" , - сказав Пєсков.

За словами речника російського президента, не виключаються контакти представників уряду РФ і Франції.

Надалі президенти Росії та США, у разі потреби, можуть ухвалити рішення про контакти, підсумував Пєсков.