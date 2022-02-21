Volkswagen показав новий пікап Amarok

Разом з новими зображеннями, Volkswagen показав уже понад десяток картинок, але все, що дозволено нам побачити лише ескізи пікапа, повідомляє 24 Канал.

Доля моделі Amarok від Volkswagen довгий час була під питанням – пікап другого покоління вирішували випускати, потім передумували та знову змінювали рішення. У 2020 році Volkswagen показав наступний Amarok на тизерних зображеннях, потім додав ще кілька ескізів, а зараз оприлюднив ще пару картинок, які показують профіль і корму пікапа.

Відомо, що Volkswagen Amarok другого покоління буде створено на основі Ford Ranger. Перехід на нову платформу означає збільшені габарити й, відповідно, більше простору в салоні. При цьому Volkswagen обіцяє, що пікап багато в чому буде оригінальним. Зокрема, у німецького пікапа інші капот, передні крила, грати радіатора та фари.

Офіційні зображення салону пікапа, також на ескізах, демонструють помітні відмінності від Ranger та всередині Amarok. При цьому є загальне – вертикальний екран інформаційно-розважального комплексу.

Моторна лінійка Volkswagen Amarok, можливо, також буде запозичена у Ford Ranger, принаймні частково. Американський пікап пропонується з 3-літровим дизельним V6, чотирициліндрові дизелі з одним і двома турбокомпресорами та 2,3-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost.

Виробництво Volkswagen Amarok другого покоління будуть в Аргентині та Південно-Африканській Республіці, причому до європейських автосалонів пікапи будуть прибувати саме з Африки. Дебют новинки має відбутися цього року.

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles