Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї, отримавши натомість гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму.﻿ Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, повідомляє Новое время.

Ведуча зазначила, що після розпаду СРСР Україна мала великий ядерний арсенал і поставила питання українському міністру: чи оглядається він у минуле з думкою, що не варто було відмовлятися від ядерної зброї, що це була помилка, на що Кулеба відповів ствердно.

Водночас, за його словами, "які помилки не були б допущені в історії – нинішнє життя дає відмінні можливості ці помилки виправити".

"І з огляду на той факт, що ми відмовилися від нашого ядерного арсеналу, враховуючи той факт, що гарантії безпеки, які нам були дані, не спрацювали, я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки України", - наголосив Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський у ході виступу на Мюнхенській конференції заявив, що ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму. Цей документ має забезпечити Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Будапештський меморандум (Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) є міжнародною угодою, укладеною 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. Документ, підписаний після добровільної відмови України від ядерної зброї на початку 90-х, набув чинності з моменту підписання. 1995 року Генеральна Асамблея ООН затвердила його як офіційний документ, обов'язковий для виконання всіма учасниками.

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