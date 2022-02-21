Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї, отримавши натомість гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму.﻿ Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, повідомляє Новое время.

Ведуча зазначила, що після розпаду СРСР Україна мала великий ядерний арсенал і поставила питання українському міністру: чи оглядається він у минуле з думкою, що не варто було відмовлятися від ядерної зброї, що це була помилка, на що Кулеба відповів ствердно.

Водночас, за його словами, "які помилки не були б допущені в історії – нинішнє життя дає відмінні можливості ці помилки виправити".

"І з огляду на той факт, що ми відмовилися від нашого ядерного арсеналу, враховуючи той факт, що гарантії безпеки, які нам були дані, не спрацювали, я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки України" , - наголосив Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський у ході виступу на Мюнхенській конференції заявив, що ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму. Цей документ має забезпечити Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Будапештський меморандум (Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) є міжнародною угодою, укладеною 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. Документ, підписаний після добровільної відмови України від ядерної зброї на початку 90-х, набув чинності з моменту підписання. 1995 року Генеральна Асамблея ООН затвердила його як офіційний документ, обов'язковий для виконання всіма учасниками.